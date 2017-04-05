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НАЗК визнало збій в роботі підставою несвоєчасного подання декларацій

Середа, 5 квітня 2017, 12:01

Національне агентство з питань запобігання корупції визнало збій в роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

Про це сказано у повідомленні НАЗК.

"Відповідно до документа, НАЗК визнає поважною причиною несвоєчасного подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - заявляє агентство.

При цьому період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи, тобто Державного підприємства "Українські спеціальні системи".

Отже, при здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру.

Як відомо, кінцевий термін подачі декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями. 

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку через неполадки із системою подачі електронних декларацій.

У свою чергу голова НАЗК у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.

Також Корчак заявила, що агентство має намір подати в суд на державне підприємство "Українські спеціальні системи" за неякісне виконання обов'язків системного адміністратора системи електронних декларацій.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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