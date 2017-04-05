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Прокурору, якого підозрюють у вбивстві мачухи, призначили домашній арешт

Середа, 5 квітня 2017, 22:51

Прокурору Ігорю Чайці, який з’явився до правоохоронців після втечі з місця вбивства його мачухи Віти Шаблій та нападу на батька В’ячеслава Чайку, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляє 24 канал, Рівненський міський суд ухвалив рішення вночі.

Згідно з інформацією, засідання розпочалось проханням адвокатів про закрите слухання без присутності представників ЗМІ. Суд прийняв компромісне рішення: зйомку заборонили, проте журналістам дозволили бути присутніми у залі.

Свої дії підозрюваний Ігор Чайка пояснив самозахистом. Також чоловік додав, що його батько В'ячеслав Чайка, який працював у правоохоронних органах, поводився агресивно.

"Я добровільно прийшов. Триває досудове розслідування. Свою правоту докажу, що я не винен у рамках закону",– заявив підозрюваний у вбивстві Ігор Чайка.

Після розгляду справи суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та носіння електронного браслета. Обвинувачення, яке вимагало для Чайки 2 місяці під вартою без права внесення застави, таким рішенням незадоволене.

Як відомо, вбивство на Рівненщині сталося 1 квітня у дворі екс-очільника рівненської міліції та кандидата на пост глави Нацполіції В'ячеслава Чайки. Як повідомляє 24 канал, тіло його дружини, адвоката Віти Шаблій, знайшли на порозі будинку. Самого В'ячеслава Чайку виявили живим у домі.

"Напав на подружжя син Чайки від першого шлюбу. Причиною трагедії став тривалий майновий конфлікт. Підозрюваний прокурор Ігор Чайка 4 квітня з адвокатом прийшов у прокуратуру", - повідомляє видання.

Теми: прокуратурасудРівнеТернопіль
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