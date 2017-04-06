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У Сімферополі затримали 60 людей, серед них журналіст і правозахисник

Четвер, 6 квітня 2017, 13:56

В анексованому Сімферополі затримали 60 людей під час рейду російських силовиків.

Про це на своїй сторінці написав журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Twitter.

"Затримано 60 осіб, разом з журналістом і правозахисником, які фіксували", - написав він.

Водночас, на "Радіо Свобода" з посиланням на Наумлюка повідомляє, що людей доставили в будівлю Центру "Е", де вже знаходилося декілька десятків затриманих.

"Серед них виявилися правозахисник Андрій Крисько і журналіст Тарас Ібрагімов, що фіксували рейд силовиків на ринку. У них вилучили паспорти, і зараз вони разом з кількома десятками затриманих знаходяться в будівлі", - сказано у статті.

Як відомо, раніше стало відомо, що в анексованому Криму на центральному ринку Сімферополя силовики затримують людей.  

Теми: Криманексія
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