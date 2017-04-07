Пентагон попередив Росію про удар по Сирії

Збройні сили США попередили російську сторону про ракетний удар і не зачепили ті частини бази, де, як передбачалося, перебувають російські сили.

Про це повідомив речник Пентагону Джефф Девіс, передає Reuters.

Девіс поінформував журналістів, військові США говорили з росіянами перед ударом, використовуючи лінію зв’язку, яка була налагоджена для уникнення випадкових зіткнень в Сирії в ході боротьби з ІДІЛ.

За його словами ракети влучили у літаки, ангари, паливні і логістичні склади, сховища зброї, системи ППО і радари.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.