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НАЗК не змогло відправити у відставку Корчак

П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:53

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) не змогло відправити у відставку голову агентства Наталю Корчак.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в НАЗК.

"Першим питанням на сьогоднішньому засіданні була відставка Корчак", - сказало джерело.

За словами співрозмовника, ініціював це питання член агентства Руслан Рябошапка, а Корчак підтримала його пропозицію і винесла відповідне питання на голосування.

Рябошапка і ще один член НАЗК Руслан Радецький проголосували за відставку Корчак. Проти відставки проголосував член агентства Олександр Скопич, а сама Корчак утрималася.

Руслан Рябошапка підтвердив "Українській правді" інформацію про те, що таке голосування дійсно було, проти проголосував тільки Скопич.

Як відомо, закон "Про запобігання корупції", який регламентує діяльність НАЗК, не передбачає відставку голови агентства рішенням самого агентства.

За законом про запобігання корупції, НАЗК є незалежним органом. 

Члени НАЗК призначаються на посаду Кабінетом Міністрів строком на чотири роки за результатами конкурсу.

При цьому, за законом, члена НАЗК можна звільнити у разі призначення або обрання на іншу посаду, досягнення шістдесяти п'яти років, неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я; набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього; припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням; відмови від прийняття присяги державного службовця; смерті.

Також причиною для звільнення може бути вступ в законну силу рішення суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку із-за неполадок з системою подачі електронних декларацій. Кінцевий термін подачі декларацій спливав 1 квітня, однак за кілька днів до цього реєстру працював зі значними перебоями.

Голова НАПК Наталія Корчак у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКкорупція
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