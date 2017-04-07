Петренко каже, що Мін'юст вже готовий оновлювати НАЗК

Міністерство юстиції підготувало законодавчі зміни щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на засіданні Верховної Ради 7 квітня, відповідаючи на запитання нардепів.

"Міністерство юстиції на виконання доручення прем'єр-міністра спільно з громадськими активістами розробило законопроект і сьогодні ми будемо його презентувати. Об 11.30", – повідомив міністр.

Петренко перерахував основні положення цього документу. Найпершим є питання зміни керівництва агенції.

"Ми прибираємо колективну безвідповідальність в системі НАЗК. Ми пропонуємо перезапустити конкурс, призначити нового керівника і уповноважених у цей орган", – повідомив Петренко.

"На рівні закону обмежити нарахування необгрунтованих премій керівникам НАЗК. Також ми пропонуємо, щоб був введений зовнішній аудит діяльності НАЗК кожного року", – зазначив міністр.

За словами Петренко, стосовно тисяч державних службовців, які не змогли подати електронну декларацію вчасно, пропонується, щоб український парламент дав їм можливість подати декларації до 1 травня без притягнення до кримінальної відповідальності.

"Я дуже прошу, щоб український парламент на наступному тижні розглянув цей законопроект і прийняв його в цілому. Оскільки до 1 травня залишається дуже мало часу", – наголосив міністр.

За словами глави Мін'юсту, уряд так само на рівні закону бере на себе відповідальність за безперебійну роботу реєстру на період конкурсу.

Водночас ще 5 квітня в Кабінеті міністрів повідомлялося, що не схвалив законопроект щодо зміни складу і керівництва Національного агентстсва запобігання корупції.

Зазначалося, що уряд вирішив провести додаткові консультації, у тому числі з західними послами.

5 квітня голова НАЗК Наталія Корчак звітувала про роботу відомства у Верховній Раді, де заявила, що збої в системі електронного декларування відбуваються одночасно із заявами прем'єра Володимира Гройсмана.

Корчак відкинула звинувачення на свою адресу та підтвердила, що не збирається йти у відставку без проведення незалежного аудиту діяльності її відомства.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції визнало збій в роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

Як відомо, кінцевий термін подачі електронних декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку через неполадки із системою подачі електронних декларацій.

У свою чергу голова НАЗК у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.

Також Корчак заявила, що агентство має намір подати в суд на державне підприємство "Українські спеціальні системи" за неякісне виконання обов'язків системного адміністратора системи електронних декларацій.

Більше про скандал навколо НАЗК читайте у статті Антикорупційний похід Гройсмана та Петренка. Що відбувається із НАЗК

Валентина Романенко, УП