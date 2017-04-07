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Оболонський суд ще не отримав справу про держзраду Януковича

П'ятниця, 7 квітня 2017, 14:15

В Оболонський районний суд Києва ще не надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

Так вона прокоментувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що нібито вже визначена колегія з трьох суддів, які будуть розглядати цю справу.

"Це недостовірна інформація, оскільки справа ще не надійшла до суду", – заявила Свинаренко.

Вона зазначила, що оскільки справа ще не надійшла до суду, то її ще й не було направлено на автоматичну систему розподілу справ.

Свинаренко також зазначила, що 7 квітня в Оболонському суді неробочий день, за винятком засідання, на якому оголошується вирок 12 колишнім співробітникам розформованої спецроти МВС України "Торнадо".

Таким чином не працює ні канцелярія суду, ні кур'єрська служба доставки, а, значить, справа про держзраду Януковича може надійти до суду не раніше наступного тижня.

Як відомо, 28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Як пояснював генеральний прокурор Юрій Луценко, після оголошення повного тексту ухвали в Апеляційному суді (3 квітня) обвинувальний акт мали направити в Оболонський районний суд. Після цього протягом 5 днів Оболонський райсуд має призначити дату розгляду справи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
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