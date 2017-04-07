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"Нормандська трійка" відчитала РФ за погану поведінку на Донбасі

П'ятниця, 7 квітня 2017, 14:36

Дипломатичні радники лідерів України, Німеччини та Франції на зустрічі у Нормандському форматі в Мінську закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі напередодні Великодня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Україна, Німеччина та Франція закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі, зокрема напередодні Великодніх свят. Вчергове було підкреслено, що звільнення заручників потребує невідкладного вирішення", - йдеться в повідомленні.

Також під час консультацій, які відбулися 6 квітня, сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських домовленостей та наголосили на пріоритетності виконання їх безпекових компонентів.

Українська, німецька та французька сторони засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня.

Було також обговорено належну реалізацію домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Також російську сторону закликали вжити усіх необхідних заходів для припинення залякування бойовиками спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі, щоб вони мали можливості для повноцінного виконання свого мандату.

Українська сторона наголосила, що останні кроки Росії та підтримуваних нею бойовиків на Донбасі, зокрема фактична експропріація українських підприємств та визнання незаконних документів, суперечать Мінським домовленостям та загрожують усьому процесу врегулювання.

Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти у рамках Нормандського формату з метою узгодження Дорожньої карти виконання Мінських домовленостей.

Українська правда

Теми: Мінські угодиРосіяДонбасАТО
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