Ложкін розповів, чому в його декларації не видно грошей від продажу УМХ

Гроші від продажу "Українського медіахолдингу" "младоолігарху" Сергію Курченка не відображені в декларації екс-глави АП Бориса Ложкіна, бо їх отримували юридичні особи, а не сам Ложкін.

Про це розповів сам Ложкін, йдеться у статті "Годівничка для міністрів. Що записано в деклараціях чиновників".

На запитання УП, чому в декларації не відображені гроші від угоди з Курченком, про яку суму йдеться, і куди він її інвестував, Ложкін відповів, що "умови, в тому числі сума угоди, є конфіденційними і тому не можуть бути розголошені".

"В мою декларацію включено все, що вимагається чинним законодавством. Сума угоди з продажу УМХ в декларації не відображається, оскільки надходження від угоди отримали юридичні особи, а не я особисто", - сказав екс-глава АП.

"Інвестиції здійснює створений мною фонд або відповідні юрособи. Я особисто не маю будь-яких інвестицій або інших активів, які б не були включені в декларацію", – додав Ложкін.

Як відомо, у 2013 році Борис Ложкін продав "Український медіахолдинг" (UMH) за допомогою фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських островах "фінансисту Сім'ї Віктора Януковича" - Сергію Курченку.

Досі точно не відома офіційна сума договору. За різними оцінками йдеться про 300-400 млн євро.

Українська правда