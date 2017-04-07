Аваков: Голубана перевіримо, але "Самопоміч" синхронна з терористом

Правоохоронці перевірять командира роти особливого призначення Головного управління поліції в Донецькій області Юрія Голубана щодо зв'язків із бойовиками, а сам він готовий пройти перевірку на поліграфі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на прес-конференції в Сєверодонецьку Луганської області, відповідаючи на запитання, чи буде МВС ініціювати розслідування щодо полковника Голубана, реагуючи на скандальне відео

"Звісно, ми будемо перевіряти будь-яку інформацію, яка надходить… Якщо є інформація, перевіркою займається Служба внутрішньої безпеки", – сказав він.

При цьому Аваков зазначив: "Якось дивно виходить, що терорист Ходаковський, на руках якого кров наших людей, на диво синхронно діє з деякими нашими парламентарями, одномоментно виступаючи зі звинуваченнями на адресу нашого офіцера Голубана, в унісон вимагаючи одного й того ж. Це і є елемент гібридної війни".

"Я не знаю, чого домагається колишній громадянин Російської Федерації Зимін, він же Єгор Соболєв, або пан Семенченко – людина, яка близько 6 років переховувалася в Російській Федерації від кримінального переслідування. У кожного немає ідеального життя, немає ідеальних біографій. Але в мене викликає подив, коли деякі люди в нашому парламенті діють синхронно разом із терористом Ходаковським", – заявив він.

"Що стосується наданого відео, ми вчора вже встановили, що відео змонтоване й не витримує жодної критики. Але це посіяло питання в суспільстві – тому ми на нього відповіли", – повідомив голова МВС.

"Ми звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, щоб вони провели незалежну перевірку. Наша служба безпеки проводить паралельну перевірку, у тому числі з'ясовуючи, де був у заявлені часи наш офіцер, чим він займався і так далі", – наголосив він.

"Офіцер Голубан готовий пройти детектор брехні й надати всю інформацію, яка цікавить. А я запитую тих, хто звинувачує: а ви готові? Тому що більшість із вас – безсоромні пики, які не зробили для України більше, ніж він. Ця людина в бою отримала поранення…", – заявив Аваков.

Він застеріг використовувати такі ситуації для політичних цілей: "Я підтримую ініціативу губернатора, що повинна бути політична дієта в тих місцях, де особливо гаряче. У нас тут і так дуже непросто – годі підкидати фальшиві теми".

"Безумовна повна перевірка, усі карти на стіл. А потім я хочу або вибачень, або санкцій, якщо не підтвердиться інформація… Давайте припиняти вірити терористу Ходаковському. Ще будете цитувати Гіркіна? Далі "Самопоміч" виступить в унісон із Путіним?", – заявив Аваков.

Напередодні, 6 квітня, Єгор Соболєв розповів про відео, на якому Голубан нібито знятий із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським. "Самопоміч" вимагала від генпрокурора й голови Служби безпеки України доповісти про перевірку зв'язків Голубана з бойовиками у 2014 році.

Соболєв також вимагав оприлюднити результати парламентського розслідування про те, як 15 березня Голубан потрапив у сесійну залу Верховної Ради.

7 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав СБУ зареєструвати в ЄРДР провадження у відношенні Голубана за підозрою у держраді (ст. 111 КК) за заявою депутата Ігоря Луценка.

Ходаковський 5 квітня виклав у "ВКонтакте" відео на доказ версії, що Голубан був його підлеглим по "Альфі" і служив у батальйоні бойовиків "Восток" на самому початку, а в травні 2014 року перейшов на сторону України.

Ходаковський називає Голубана своїм колишнім підлеглим скріншот

Ходаковський стверджує, що Голубан майже місяць воював на стороні бойовиків

16 березня Голубан подав позов до Ігоря Луценка за те, що той назвав його сепаратистом.

Віце-спікер Оксана Сироїд ("Самопоміч") стверджує, що "поліцейських прорив" до парламенту після інциденту з нардепом і учасником блокади торгівлі з Донбасом Володимира Парасюка організував лідер "Народного фронту" і підтримав в.о. керівника апарата Верховної Ради.

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Олена Рощенко, УП