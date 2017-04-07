Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: Вибухи в Балаклії – теракт з боку Росії

П'ятниця, 7 квітня 2017, 15:54

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

Про це він заявив під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

"Виходячи з тих фактів, які видно з матеріалів Нацполіції, ми вважаємо, що це була терористична атака з боку РФ", - сказав Аваков.

Він зазначив, що Нацполіція і МНС (Державна служба із надзвичайних ситуацій - УП) залучалися до розслідування, яке здійснює військова прокуратура. "Висновки прокуратура повинна оприлюднити наступного тижня", - сказав Аваков.

Як відомо, 23 березня близько 3:00 на складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, в результаті яко] здетонували боєприпаси; остаточно пожежу загасили вранці 26 березня.

За словами міністра оборони Степана Полторака, пожежа в Балаклії знищила 70% боєприпасів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМВСХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: