Росія видала Україні екс-начальника ДАІ Києва Макаренка

Росія видала Україні колишнього начальника Управління ДАІ у Києві Миколу Макаренка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Так напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системне хабарництво" - сказав Луценко.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вересні російські силовики затримали Макаренка у московському аеропорту "Домодєдово".

Українська правда