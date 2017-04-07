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Росія видала Україні екс-начальника ДАІ Києва Макаренка

П'ятниця, 7 квітня 2017, 17:19

Росія видала Україні колишнього начальника Управління ДАІ у Києві Миколу Макаренка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Так напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системне хабарництво" - сказав Луценко.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вересні російські силовики затримали Макаренка у московському аеропорту "Домодєдово".

Українська правда

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Теми: ДАІ
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