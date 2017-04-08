Замах на молдовського олігарха Плахотнюка супроводжували спецслужби РФ – ДПСУ

Реалізацію замаху на молдовського олігарха, колишнього першого віце-спікера парламенту Молдови Володимира Плахотнюка супроводжували представники спецслужб РФ.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на це вказують зв’язки керівників ОЗГ.

"До злочинного угруповання входили громадяни України та Молдови. Зв’язки керівників ОЗГ вказують на те, що супроводжували реалізацію злочину представники спецслужб РФ", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що після завершення задуманого вбивці мали повернутися до України, і таким чином дискредитувати правоохоронну систему нашої країни та погіршити українсько-молдовські міждержавні стосунки.

Повідомляється, що з українського боку задум операції щодо затримання учасників банди, як і у випадку із виявленими минулого року картинами італійських майстрів, затвердив особисто президент України. Він керував і її перебігом на усіх ключових етапах.

Процесуальне керівництво здійснювала Генеральна прокуратура. З боку МВС слідство вела Національна поліція, а оперативно реалізувала задумане, від моменту отримання первинної операції і до затримання злочинців, Державна прикордонна служба у взаємодії із Службою безпеки України та Національною поліцією. Усі дії проводилися по обидва боки кордону спільно з правоохоронними органами Республіки Молдова.

Інформацію про можливу підготовку замовного вбивства Державна прикордонна служба України отримала кілька місяців тому. Відразу Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ст. 14 ("Готування до злочину"), ст. 28 ("Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією") та ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України.

За вбивство Плахотнюка зловмисникам обіцяли 200 тисяч доларів, із яких 100 тисяч вони завчасно отримали як аванс, повідомили в ДПСУ.

В ході попередніх слідчих дій було встановлено, що до складу ОЗГ входить більше 10 осіб, які протягом 2015-2016 років скоїли ряд тяжких злочинів в м. Києві та Київській області, серед яких вбивство, викрадення людини та розбої.

6 квітня група зловмисників отримала для реалізації задуманого зброю, інше обладнання та автомобіль БМВ для втечі.

Впродовж 7 квітня на території Молдови, відразу після передачі грошей було затримано замовника, 2-х організаторів і пособників вбивства, а також вилучено зброю (4 гранатомети РПГ-26, 2 пістолети CZ-75 з глушниками і набоями) і засоби зв’язку.

Одночасно на території України затримано лідера даного злочинного угруповання, проведено обшуки у 8-ми членів банди та їхні допити (вилучено речові докази підготовки вбивства, зброя, боєприпаси, знаряддя для скоєння злочинів).

"Про масштаби операції свідчить хоча б той факт, що до безпосереднього проведення заходів у м. Києві та Київській області лише з боку Держприкордонслужби та НП України залучалося 70 співробітників", - зазначили в Держприкордонслужбі, додавши, що наразі слідчі дії ще тривають.

Як повідомлялося, 7 квітня начальник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.

Плахотнюка рік тому висували на посаду прем'єр-міністра Молдови. Його кандидатура викликала протести в молдовському суспільстві, які були спрямовані проти корупції, а організатори стверджували, що Плахотнюк контролює політичний клас Молдови і є головним олігархом країни.

Українська правда