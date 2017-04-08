У Молдові розповіли, що замовник вбивства Плахотнюка - в Росії

Один із замовників попередженого вбивства молдавського олігарха Володимира Плахотнюка перебуває в Москві і є авторитетом злочинного світу як у Молдові, так і в Росії.

Про це повідомив у суботу на прес-конференції в Генеральному інспектораті поліції Молдови глава Національної інспекції з розслідування Іон Якимов, передає "Інтерфакс".

За його словами, встановлено замовників вбивства.

"Вони є громадянами Молдови. Один з них перебуває в столиці Російської Федерації, будучи авторитетом злочинного світу як у Молдові, так і в Росії", - заявив Якимов.

"Напад мав бути здійснений у приміщенні Global Business Center (офіс Влада Плахотнюка - ІФ) із стріляниною і застосуванням гранат. Встановлено, що підготовка до вбивства зайняла багато часу, протягом якого підозрювані були проінформовані про час прибуття цілі в офіс, а також про час від'їзду. Підозрювані підготували легковий автомобіль з литовськими номерами, на якому вони повинні були виїхати після скоєння вбивства за кордон. За вбивство повинна була бути виплачена сума в розмірі 200 000 доларів, половина з яких була вже отримана виконавцями", - сказав Якимов.

У свою чергу, прокурор Віталій Бусуйок повідомив, що в Молдові та в Україні за підозрою в підготовці замаху на Плахотнюка затримано 17 осіб.

"У Кишиневі затримано вісім осіб, в тому числі шість громадян Молдови та двоє громадян України. Ще дев'ять осіб затримано в Києві. Всі вони підозрюються в причетності до злочинного угруповання, яке планувало замовне вбивство голови Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка", - сказав Бусуйок.

За його словами, більшість підозрюваних мають судимості за вчинення тяжких злочинів, в тому числі умисних вбивств.

Підозрюваним у підготовці замовного вбивства загрожує до 20 років в'язниці.

Як повідомлялося, 7 квітня начальник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що правоохоронці Молдови і України провели спільну спецоперацію і затримали виконавців і замовників замаху на молдавського олігарха Володимира Плахотнюка.