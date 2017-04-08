У Полтаві пікетували облуправління поліції, вимагали звільнень

У Полтаві представники націоналістичних організацій та громади міста провели пікет біля головного управління Нацполіції Полтавської області з вимогою відставки керівництва ГУНП та керівника поліції міста.

Як повідомили 8 квітня у ВО "Свобода", учасники заходу вимагали від керівництва облуправління НП скласти свої повноваження "через бездіяльність, зокрема в розкритті найбільш резонансних злочинів, які сталися у Полтаві протягом останнього часу".

Також учасники акції вимагали звільнити керівника міської поліції Олександра Терелу.

Як повідомив голова Полтавської міської організації "Свободи", депутат міськради Юліан Матвійчук, у поліції "пішли на зустріч нашим вимогам".

"Силовики знімають з активістів підозри у скоєнні масових заворушень. Серед затриманих працівників фірми "Скорпіон 2016" один вже в СІЗО, який підозрюється у скоєнні важких тілесних ушкоджень Олексі Кобі, другому, який підозрюється у нанесенні важких тілесних ушкоджень Дмитру Юденкові - "шиють" справу, ще 2 мають підозри. Комісія, яку очолює Степаненко наразі зупинена, у понеділок формується нова", - зазначив він.

Напередодні ВО "Свобода", Національний корпус, ПП "Самопоміч", Конгрес українських націоналістів, ВГО "Сокіл" та громадські організації організували у Полтавській міськраді "Штаб супротиву" та провели віче щодо подій 5 квітня у Полтаві.

Учасники "Штабу спротиву" оголосили про свої вимоги: від парламенту - прийняти рішення про дострокові вибори Полтавського міського голови, призначити позачергову сесію Полтавської міськради, в порядок денний включити питання відміни рішень по скандальних забудовах (Газетний ряд, Мазепи 45, кінотеатр Котляревського, Прирічний парк на Леваді) , та ухвалити рішення про мараторій на встановлення МАФів у Полтаві.

Окрім того учасники "Штабу" озвучили вимогу до МВС звільнити Ірину Степаненко з посади голови атестаційної комісії поліції, звільнити з посади першого заступника міського голови Михайла Шевченка, покарати винних у "поножовщині" 5 квітня та закрити кримінальні справ проти активістів, які брали участь у сутичках 5 квітня.

5 квітня у Полтаві акція протесту проти забудови у центрі міста завершилася бійкою між учасниками акції і невідомими, які виступали на боці забудовника. Внаслідок зіткнень постраждало 6 активістів, 2 з них з ножовими пораненнями були госпіталізовані. Як відомо,