У Полтаві пікетували облуправління поліції, вимагали звільнень
У Полтаві представники націоналістичних організацій та громади міста провели пікет біля головного управління Нацполіції Полтавської області з вимогою відставки керівництва ГУНП та керівника поліції міста.
Як повідомили 8 квітня у ВО "Свобода", учасники заходу вимагали від керівництва облуправління НП скласти свої повноваження "через бездіяльність, зокрема в розкритті найбільш резонансних злочинів, які сталися у Полтаві протягом останнього часу".
Також учасники акції вимагали звільнити керівника міської поліції Олександра Терелу.
Як повідомив голова Полтавської міської організації "Свободи", депутат міськради Юліан Матвійчук, у поліції "пішли на зустріч нашим вимогам".
"Силовики знімають з активістів підозри у скоєнні масових заворушень. Серед затриманих працівників фірми "Скорпіон 2016" один вже в СІЗО, який підозрюється у скоєнні важких тілесних ушкоджень Олексі Кобі, другому, який підозрюється у нанесенні важких тілесних ушкоджень Дмитру Юденкові - "шиють" справу, ще 2 мають підозри. Комісія, яку очолює Степаненко наразі зупинена, у понеділок формується нова", - зазначив він.
Напередодні ВО "Свобода", Національний корпус, ПП "Самопоміч", Конгрес українських націоналістів, ВГО "Сокіл" та громадські організації організували у Полтавській міськраді "Штаб супротиву" та провели віче щодо подій 5 квітня у Полтаві.
Учасники "Штабу спротиву" оголосили про свої вимоги: від парламенту - прийняти рішення про дострокові вибори Полтавського міського голови, призначити позачергову сесію Полтавської міськради, в порядок денний включити питання відміни рішень по скандальних забудовах (Газетний ряд, Мазепи 45, кінотеатр Котляревського, Прирічний парк на Леваді) , та ухвалити рішення про мараторій на встановлення МАФів у Полтаві.
Окрім того учасники "Штабу" озвучили вимогу до МВС звільнити Ірину Степаненко з посади голови атестаційної комісії поліції, звільнити з посади першого заступника міського голови Михайла Шевченка, покарати винних у "поножовщині" 5 квітня та закрити кримінальні справ проти активістів, які брали участь у сутичках 5 квітня.
У поліції заявили, що особу, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження під час сутичок 5 квітня, затримано та повідомлено про підозру за ч.1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
7 квітня у Полтаві представники ВО "Свобода" та представники націоналістичних організацій провели народне віче та збори "Штабу спротиву" у приміщенні міськради. Повідомлялося, що учасники акції чекали на "підкріплення" з 5 областей.