Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі
Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.
Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.
"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.
Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.
Як пише Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.
Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.
При цьому офіційні особи Білого дому заявили, що Трамп не мав ніяких політичних мотивів, звільняючи Комі.
Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.