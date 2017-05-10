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Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі

Середа, 10 травня 2017, 01:08
Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі

Президент США Дональд Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Про це заявив представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, пише Washington Post.

"Президент прийняв рекомендацію генерального прокурора (Джеффа Сешнса) і заступника генерального прокурора (Рода Розенштайна) щодо звільнення директора Федерального бюро розслідувань", - сказав Спайсер.

Відзначається, що кандидатів на пост нового директора ФБР почнуть шукати негайно.

Як пише Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.

Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

При цьому офіційні особи Білого дому заявили, що Трамп не мав ніяких політичних мотивів, звільняючи Комі.

Комі був призначений на пост глави ФБР в 2013 році під час правління колишнього президента США Барака Обами.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАТрамп
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