Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Бойовики били 70 разів, один військовий ЗСУ загинув

Середа, 10 травня 2017, 06:47
Доба в АТО: Бойовики били 70 разів, один військовий ЗСУ загинув

За минулу добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських сил. В результаті один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще двоє були поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів бойовики накривали позиції ЗСУ біля Верхньоторецького. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї сепаратисти били по опорних пунктах поблизу Авдіївки.

По силах АТО в Троїцькому та Новгородському терористи стріляли з мінометів 82 мм калібру. Гранатомети різних систем вони застосовували в районі Кам'янки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях неподалік Зайцевого. Сили АТО в Миронівському та Луганському були обстріляні з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Приморському напрямку з 120 мм мінометів і протитанкових гранатометів бойовики накривали вогнем морських піхотинців поблизу Павлопіля і Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного терористи били з озброєння танка, мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З мінометів калібру 120 мм сепаратисти обстрілювали ЗСУ в Лебединському і Новотроїцькому, а по українських силах в Мар'їнці били з 82 мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували під Чермаликом та Гнутовим, а автоматичні гранатомети - поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї були обстріляні опорні пункти біля Гранітного і Богданівки. В районі Павлопіля активізувалися снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Новотошківки. 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси і гранатомети різних систем терористи застосовували по опорних пунктах неподалік Кримського.

Українські сили в Новоолександрівці сепаратисти обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2 та кулеметів великих калібрів, а в Новозванівці - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів бойовики відкривали вогонь по українських силах біля Валуйського, а зі стрілецької зброї - біля Станиці Луганської.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - повідомили в штабі.

Теми: АТОЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: