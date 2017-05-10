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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 4 поранено – штаб

Середа, 10 травня 2017, 12:53

У зоні проведення антитерористичної операції 9 травня 1 військовий загинув,  поранення отримали четверо бійців.

Про це на брифінгу 10 травня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в результаті активних бойових дій, один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Також ще два військовослужбовці Національної гвардії отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої", – сказав він. 

Крім цього за словами полковника, 1 військовий ЗСУ помер у Дніпровській обласній клінічній лікарні. Його важко поранив у голову ворожий снайпер ще 30 квітня.

Як повідомляє сторінка ВМС ЗСУ у Facebook, загиблий від кулі снайпера є 26-річним уродженцем Кропивницького. Павло Савлук був морським піхотинцем.

 

Українська правда

Теми: АТО
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