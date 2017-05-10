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День в АТО: 15 обстрілів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Середа, 10 травня 2017, 18:41

Проросійські бойовики від початку доби здійснили 15 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку з переносних реактивних систем Град "П" та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції морських піхотинців у районі Широкиного, з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - гатили по морських піхотинцях поблизу Гнутового та Павлополя.

З кулеметів великих калібрів та гранатометів незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Новоселівки Другої.

"На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник накривав вогнем захисників Зайцевого. По оборонцях Новгородського вів вогонь з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював з озброєння БМП, а позиції в районі населеного пункту Піски з протитанкового гранатомету", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї проросійські бойовики били по оборонцях Валуйського, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - зазначили у штабі.

Українська правда

Теми: АТОЗбройні сили
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