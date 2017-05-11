Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок землетрусу в Китаї загинуло 8 осіб

Четвер, 11 травня 2017, 05:17

На заході Китаю стався помірний, але неглибокий землетрус, внаслідок якого загинуло 8 осіб і 20 постраждали.

Про це повідомляє AP.

Землетрус стався вранці 11 травня в автономному районі на заході Китаю Сіньцзян у гірському районі Ташкурган, що межує з Таджикистаном, Афганістаном і Пакистаном. Як повідомила місцева влада, землетрус зруйнував 180 будинків.

За даними геологічної служби США магнітуда коливань сягнула 5,4 бала, а епіцентр знаходився на глибині 10 км.

Офіційне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що на місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Теми: Китайстихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Китай
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: