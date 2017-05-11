Лавров заявив, що Трамп не говорив із ним про санкції

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом тема санкцій, введених через російську агресію в Україні, не порушувалася.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Лавров похвалив адміністрацію Трампа, заявивши, що "зараз наш діалог, вільний від ідеологічної упередженості, яка була характерна для адміністрації Обами".

"Адміністрація президента, сам президент та держсекретар, я переконався в цьому ще раз, люди справи. Вони хочуть досягти угоди", - додав він.

Як відзначає журналіст видання, Лавров роздратувався, коли було задано питання щодо санкцій.

За словами Лаврова, американські санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Україні, не обговорювалися під час зустрічі.

Проте, як повідомила прес-служба Білого дому, Трамп під час зустрічі з Лавровим наголосив на відповідальності Москви щодо виконання мінських угод.

"Президент підняв питання України, висловив відданість своєї адміністрації бути і надалі залученою до врегулювання конфлікту, а також наголосив на відповідальності Росії повною мірою виконувати Мінські угоди" - заявили у Білому домі.

Як відомо, 10 травня у Білому домі відбулася зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

За словами речниці Держдепу Гезер Науерт, державний секретар Тіллерсон наголосив на необхідності прогресу в напрямку повного виконання Мінських угод. Тіллерсон повідомив Лаврову, що санкції накладені на Росію будуть лишатись у силі доки Москва не дасть зворотній хід своїм діям, які і послужили причиною накладення на неї санкцій.

Нагадаємо, у США вже неодноразово заявляли, що санкції проти Росії залишаться в силі, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне окупований Кримський півострів.

Європейська правда