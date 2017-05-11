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У Києві з бізнесмена вимагали 1,3 мільйони доларів "для Луценка"

Четвер, 11 травня 2017, 11:02

У Києві затримали групу з трьох осіб, які вимагали з бізнесмена 1,3 мільйони доларів для передачі, як вони заявили, особисто генпрокурору Юрію Луценку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Цимус справи у тому, що два адвокати і один підсудний по статті за умисне вбивство громадянин вимагали від приватного підприємця 1,3 млн дол для передачі особисто Генпрокурору України. Інакше погрожували всім - від наїзду на бізнес до фізичної розправи", - зазначив Луценко.

 
Шахраїв затримали на гарячому 
фото з facebook юрія луценка
 
Шахраї вимагали 1,3 млн доларів нібито для генпрокурора 
фото з facebook Юрія луценка

Генпрокурор закликав усіх, хто стикається з поборами на користь прокурорів, повідомляти про це.

Українська правда

Теми: КиївЛуценко
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