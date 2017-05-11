Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін затвердив порядок проходження поліграфа у ДБР

Четвер, 11 травня 2017, 12:27

Кабінет міністрів підтримав проект постанови про затвердження порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань.

Зачитуючи його на засіданні уряду, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сказала, що проект затверджує порядок процедури проходження поліграфа для співробітників Державного бюро розслідувань.

Проект постанови розроблено відповідно до вимог закону про ДБР і "погоджено без зауважень із Мінфіном, із зауваженням, які враховано, Міністерства юстиції", зазначила вона.

Міністр юстиції Павло Петренко наголосив, що врахування зауважень Мін'юсту важливе, бо це вплине і на проведення конкурсу на обрання керівництва Держбюро розслідувань.

"Саме на підставі цього порядку буде проводитися завершальний етап конкурсу, проведений поліграф по тих кандидатах, які зараз подані на позиції керівника й заступників Державного бюро розслідувань", – сказав він.

"Прошу, щоб були враховані всі пропозиції Міністерства юстиції", – наголосив Петренко.

Члени Кабінету міністрів підтримали це рішення.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРКабінет міністрівкадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: