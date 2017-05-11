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Лідер "ОУН": Ми висунули тубус від гранатомета, щоб налякати ментів

Четвер, 11 травня 2017, 15:28

Лідер руху "ОУН" Микола Коханівський заявив, що людина з тубусом від гранатомета стояла у вікні 9 травня, щоб "налякати" поліцейських.

Про це він заявив в коментарі журналістам, передає LIGA.net.

Коханівський заявив, що поліція того дня зранку заблокувала членів ОУН в їхньому офісі на вулиці Мазепи, щоб не пропустити націоналістів на акцію, де ті планували "зривати заборонену символіку" і в цілому перешкоджати ходу "путінського так званого Безсмертного полку".

"Внизу стояли бійці спецпідрозділу. У нас в штабі є музей. Там є тубуси, каски. Хлопці висунули цей тубус, щоб налякати ментів", - сказав лідер "ОУН".

 

Коханівський переконаний, що поліція штурмувала б офіс, навіть якби інциденту з гранатометом не відбулося. "Що стосується людини з гранатометом, ця версія у поліції виникла тільки сьогодні. Хоча тубус дійсно був. Але якби його не було, штурм все одно б був", - зазначив Коханівський.

"Все одно б штурмували і сказали, що знайшли вибухівку. Слава Богу, що хлопці висували цей тубус, тому що якби його не було, у нас "знайшли б" тонну вибухівки. Не було ніяких понятих. Людей одразу прибили, вивели, а потім вони занесли б туди все, що завгодно. Тому тубус врятував нас від більш важкої статті", - додав він.

Також, за словами Коханівського, під час штурму поліцейські нібито вилучили в офісі комп'ютери, гроші, мобільні телефони. "Звісно, нам ніхто нічого не поверне. Це вже не перший раз відбувається", - додав лідер "ОУН". Він також повідомив, що майже всіх затриманих 9 травня в офісі організації вже відпустили, одному ОУНівцю обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тим часом, біля будівлі МВС у Києві націоналісти проводять пікет з вимогами відставки міністра Авакова.

Теми: Київ
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