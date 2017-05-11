Кисельов пояснив, чому повернувся з Криму з розбитим обличчям

Російський пропагандист, генеральний директор МІА "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов пояснив, що заробив садна на обличчі під час відпочинку на дачі в Коктебелі.

Про це повідомляють Вести.Ru.

"Це тимчасова зміна іміджу. Вона відображає мою позицію", - сказав він, коментуючи травми.

Кисельов пояснив, що перечепився через мотузки і "проїхався обличчям по гравію", коли садив маслини.

"Я садив в Коктебелі маслини, ми так про них дбали, що розтягнули стовбур мотузками. Я перечепився і розтягнувся, обличчям проїхав по гравію, бачите, сліди від камінчиків", - розповів він.