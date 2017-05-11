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Кисельов пояснив, чому повернувся з Криму з розбитим обличчям

Четвер, 11 травня 2017, 19:56

Російський пропагандист, генеральний директор МІА "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов пояснив, що заробив садна на обличчі під час відпочинку на дачі в Коктебелі.

Про це повідомляють Вести.Ru.

"Це тимчасова зміна іміджу. Вона відображає мою позицію", - сказав він, коментуючи травми.

 

Кисельов пояснив, що перечепився через мотузки і "проїхався обличчям по гравію", коли садив маслини.

 "Я садив в Коктебелі маслини, ми так про них дбали, що розтягнули стовбур мотузками. Я перечепився і розтягнувся, обличчям проїхав по гравію, бачите, сліди від камінчиків", - розповів він.

Теми: РосіяпропагандаКрим
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