Посол Франції в Україні: рішення ЄС щодо безвізу – хороший знак

Франція вітає рішення Ради Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму для українців.

Про це сказала французький посол в Україні Ізабель Дюмон журналістам напередодні у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, звичайно, дуже раді. Ми підтримували Україну на всіх етапах, ми чекали 11 травня. Зараз наближаємося до кінця і це означає, що з 11 червня не буде необхідності у візах для короткострокових поїздок українців з біометричними паспортами, і це дуже хороший знак", - сказала вона.

Французький дипломат також зазначила, що в Євросоюзі не бачать міграційної загрози з боку України.

Разом з тим вона звернула увагу на те, що для України гостро стоїть питання відтікання робочої сили та кваліфікованих кадрів за кордон.

"Кожен день і кожен рік Україна втрачає багато молодих людей. Потрібно знайти вихід з цього, а вихід – це реформи", - підкреслила Дюмон.

Як повідомлялося, 11 травня Євросоюз завершив схвалення безвізового режиму для України.

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