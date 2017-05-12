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В Україні стало на чверть менше мільйонерів – ДФС

П'ятниця, 12 травня 2017, 10:33

За 2016 рік 3504 українця задекларували дохід понад 1 млн грн, що порівняно з 2015 роком на 25%, або на 1180 осіб менше.

Про це повідомляє сайт Державної фіскальної служби.

За словами в.о. голови ДФС Мирослава Продана, незважаючи на зменшення кількості мільйонерів, загальні суми їх доходів порівняно з минулим роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд гривень.

"Переважна більшість громадян, які задекларували понад 1 млн грн, обліковуються у Києві – 1686. У Харківській області нараховується 287 мільйонерів, Дніпропетровській – 216, Одеській – 211", – розповів фіскал.

Загалом, каже він, цього року декларації про майновий стан і доходи подали майже 513 тисяч громадян. Найактивніше свої доходи декларували мешканці Запорізької (50 тис. осіб), Одеської (майже 46 тис. осіб), Миколаївської (44 тис. осіб) та Дніпропетровської (майже 38 тис. осіб) областей.

Загальна сума задекларованих доходів становить 50,8 млрд грн, що на 1,4 млрд грн, або на 4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Як повідомлялося, за 2015 рік кількість мільйонерів в Україні збільшилася на 16% порівняно з 2014 роком і становила 4,684 тисячі осіб.

Українська правда

Теми: економікаФіскальна службадекларації
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