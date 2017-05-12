РФ назвала "вітанням" зближення свого літака з американським

Російське Міністерство оборони назвало "маневром вітання" зближення свого винищувача з американським літаком-розвідником над Чорним морем.

Про це повідомили російській службі "Бі-бі-сі" у Міноборони РФ, коментуючи повідомлення американської сторони про перехоплення їхнього розвідника Росією.

За твердженням російського відомства, інцидент стався 9 травня близько 12:00 за московським часом: Росія виявила над нейтральними водами Чорного моря "повітряну ціль", що наближалася до кордону.

Для перехоплення в повітря підняли винищувач Су-30, пілот якого й повідомив, що невідомий об'єкт – американський літак-розвідник P8A "Посейдон".

"Російський винищувач виконав маневр "привітання" американських пілотів, після чого американський літак-розвідник змінив маршрут польоту убік віддалення від кордону з Росією", – заявили в російському оборонному відомстві.

У Міноборони РФ не уточнили, у чому саме полягає суть такого вітання.

Раніше телеканал NBC повідомив, що російський винищувач пролетів на відстані 6 метрів від розвідувального літака ВМС США, коли той виконував штатне завдання. Зближення завершилося благополучно.