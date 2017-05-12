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Аеропорт "Київ" закривається на ремонт

П'ятниця, 12 травня 2017, 15:11

З другої половини 14 травня до вечора 24 травня 2017 року аеропорт "Київ" буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

Про це нагадує прес-служба КМДА.

Зазначається, що на час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесуть відправлення та прийом рейсів до аеропорту "Бориспіль".

Раніше в аеропорту "Київ" (Жуляни) пояснювали, що нинішня зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою.

Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стан ЗПС.

Українська правда

Теми: авіа
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