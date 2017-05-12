Борги Приватбанку: Коломойський нічого не робить - Гонтарева

Голова НБУ Валерія Гонтарева констатує відсутність будь-якого прогресу у виконанні екс-власниками націоналізованого Приватбанку зобов'язань щодо реструктуризації портфеля кредитів банку.

Про це вона заявила в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день нічого не зроблено. У нас час – до кінця червня. Не думаю, що такий портфель можна встигнути реструктуризувати за такий термін, але час ще є", – сказала вона .

Гонтарева нагадала, що колишні власники Приватбанку вже брали на себе такі зобов'язання з реструктуризації портфеля в рамках підписаної на початку 2016 року програми рекапіталізації і порушили їх.

"Думаю, що влітку (2016 року) було вже очевидно, що ніхто нічого не виконає: вони в черговий раз всі підписали, взяли на себе зобов'язання і пішли робити реструктуризацію портфеля, і що? – нічого не зробили", – описала історію керівник центробанку.

За її словами, проведена в жовтні-листопаді 2016 року реструктуризація портфеля, обсяг якої за результатами пост-аудиту оцінюється в 137 млрд грн, була фіктивна.

"Одним фіктивним компаніям було сказано реструктуризувати – вони реструктуризували на інші фіктивні компанії. Один fraud (шахрайство – ІФ) закрили іншим fraud", – наголосила Гонтарева.

Вона додала, що у куратора НБУ фактично відсутня можливість зупинити такі операції до націоналізації банку:

"Ви собі уявляєте: 20-тисячний персонал, далі – правління банку, далі – акціонери банку і на все це – куратор? Ці люди робили зі своїм балансом все, що вони хотіли. І так тривало 22 роки".

Водночас глава Нацбанку зазначила, що суттєвого негативного впливу на баланс Приватбанку ця фіктивна реструктуризація, в якій валютні кредити були переведені в гривневі, чинити вже не могла.

"Яка різниця, з якою валютою у вас пустишка під назвою кредит? Насправді гроші виведені, там нічого не було. Було зобов'язання реструктуризації, ось вони і робили вигляд, що їм треба було тягнути час, інакше вони не виконали б цієї програми", – пояснила глава Гонтарева.

Вона додала, що фіктивність цієї реструктуризації та наявність відповідної "дірки" в балансі була підтверджена під час аудиту, ініційованого Нацбанком, що і послужило причиною націоналізації банку в грудні 2016 року.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда