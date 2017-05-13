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З початку року у Мар’їнці обстрілами терористів поранено 16 осіб

Субота, 13 травня 2017, 03:01

З початку поточного року через обстріли бойовиків у Мар'їнці було травмовано 16 мирних мешканців, серед них  одна дитина.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

"Тільки з початку поточного року у результаті бойових дій було травмовано 16 мирних мешканців, серед них - одна дитина, пошкоджено більше 60 будинків громадян, переважна кількість яких розташована на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що в Мар’їнці сьогодні 6,5 тисяч громадян живуть під постійними обстрілами бойовиків, у місті десятки зруйнованих та сотні пошкоджених будинків, кожна третя автівка з простріленим склом.

За таких умов правоохоронці здійснюють чергування на території шкіл і кожного дня супроводжують шкільний автобус з дітьми до школи, а ввечері так само доставляють по домівкам. Всього на території району діють 30 шкіл, з яких 7 розташовані на лінії розмежування.

У поліції Донеччини також повідомили, що в середньому за добу до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надходить приблизно 30 повідомлень від громадян, 5 з яких мають ознаки кримінальних правопорушень, однак під час загострення ситуації та обстрілів терористів кількість викликів значно зростає.

Теми: Донбастероризмполіція
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