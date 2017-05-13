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Кабмін пропонує ВР ввести відповідальність за використання ядерної зброї

Субота, 13 травня 2017, 16:16

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який визначає поняття ядерного тероризму та встановлює кримінальну відповідальність за вчинення терористичних актів із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї.

Відповідний проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з тероризмом" розміщено на сайті парламенту 12 травня.

Ініціатором законопроекту є прем'єр Володимир Гройсман та Кабінет міністрів.

"Ядерний тероризм — злочини, що вчиняються з терористичною метою з використанням або щодо ядерної зброї, ядерної установки, радіоактивного матеріалу, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та спрямовані на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їх здоров’ю та/або заподіяння шкоди власності чи навколишньому природному середовищу", - йдеться в тексті.

Законопроектом визначається, що злочини, вчинені з використанням чи щодо ядерної зброї, ядерної установки, радіоактивного матеріалу, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, або вчинені з використанням хімічної, бактеріологічної (біологічної) зброї, іншої зброї масового ураження караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що проект розроблено СБУ на виконання пункту 14 Плану заходів з підготовки до участі України у Вашингтонському саміті з ядерної безпеки 2016 року, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів від 09 грудня 2015 року № 1292-р, та Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму, ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 року № 3533-IV.

"Метою прийняття законопроекту є визначення понять "ядерний тероризм" та "акт ядерного тероризму", а також встановлення кримінальної відповідальності за вчинення терористичних актів із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та інших засобів масового ураження, їх компонентів або щодо об’єктів підвищеної небезпеки", - зазначено в пояснювальній записці.

Українська правда

Теми: ядерна зброяКабінет міністрівВерховна Рада
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