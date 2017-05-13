Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновника ДФС на Київщині спіймали на хабарі

Субота, 13 травня 2017, 16:39

СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарництві начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

 
Всі фото СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, підполковник податкової міліції вимагав чотириста тисяч гривень з приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

Правоохоронці затримали здирника в Солом’янському районі столиці після отримання ним всієї суми хабаря.

 

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Разом з тим, як повідомила прес-секретар Генпрокуратури Лариса Сарган у Facebook, в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж квітня 2017 працівником ДФС у Київській області директору підприємства було висунуто вимогу про необхідність передачі працівникам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів США за вчинення в інтересах підприємця дій щодо закриття кримінального провадження та повернення йому товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час проведення обшуку.

Теми: Фіскальна службаСБУхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Фіскальна служба
Більшість українців довіряють підприємцям і проти надмірного контролю фіскалів – опитування
Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: