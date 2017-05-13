На Дніпропетровщині діти й працівники дитсадка потрапили до лікарні

У Новомосковську Дніпропетровської області до місцевої лікарні потрапило дев’ятеро вихованців та троє працівників дитячого садка з підозрою на інфекційне захворювання.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, за вказаним фактом Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Наразі досудове розслідування триває.

Українська правда