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"Глава" Криму насварив чиновників за урни "антидержавного кольору"

Субота, 13 травня 2017, 20:04

Підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов 12 травня у селищі Героївка пригрозив місцевим чиновникам штрафом за урни синьо-жовтого кольору.

Про це повідомляє Крим.Реалії, яке публікує відео місцевого видання kerch.fm.

Під час відвідування пляжу в селищі Героївка Аксьонов обурився, побачивши сміттєві урни, пофарбовані у синій і жовтий кольори.

 

"Бачили урни антидержавного кольору? За це має бути 5 млн рублів (2,3 млн грн – КР) штраф. За порушення екології і образу естетики", – заявив Аксьонов чиновникам, які його оточували.

Теми: Крим
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