Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ виявила в районі АТО дві схованки з боєприпасами

Неділя, 14 травня 2017, 05:30

СБУ виявила в зоні АТО в Донецькій області дві схованки з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

"У Світлодарську в отворі залізобетонної плити, розташованої на території одного з місцевих гаражних кооперативів, правоохоронці виявили більше двохсот набоїв калібру 7,62 мм, чотири магазини для АК-74, а також окремі комплектуючі до підствольного гранатомета ГП-25 і кулемету ПКМ", - йдеться в повідомленні.

У Водяному Ясиноватського району тайник був облаштований в одній із покинутих будівель дачного масиву. З нього вилучили п'ять гранат РГД-5 з запалами і близько тисячі патронів різного калібру до стрілецької зброї.

Боєприпаси передано на облік до одного із підрозділів ЗС України. Тривають слідчі дії.                        

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: