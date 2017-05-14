СБУ виявила в районі АТО дві схованки з боєприпасами

СБУ виявила в зоні АТО в Донецькій області дві схованки з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

"У Світлодарську в отворі залізобетонної плити, розташованої на території одного з місцевих гаражних кооперативів, правоохоронці виявили більше двохсот набоїв калібру 7,62 мм, чотири магазини для АК-74, а також окремі комплектуючі до підствольного гранатомета ГП-25 і кулемету ПКМ", - йдеться в повідомленні.

У Водяному Ясиноватського району тайник був облаштований в одній із покинутих будівель дачного масиву. З нього вилучили п'ять гранат РГД-5 з запалами і близько тисячі патронів різного калібру до стрілецької зброї.

Боєприпаси передано на облік до одного із підрозділів ЗС України. Тривають слідчі дії.