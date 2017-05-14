Киянина арештували за заклики створити "Рівненську народну республіку"

Жителю Києва повідомлено про підозру у завершеному замаху на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, здійсненому 10 травня в Рівному.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, під процесуальним керівництвом якої перебуває провадження.

Встановлено, що підозрюваний організував спробу проведення 10 травня цього року несанкціонованого мітингу в м. Рівне, на якому із залученням за винагороду групи осіб (в т.ч. так званих "стрімерів") намагався вчинити дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України шляхом здійснення публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами щодо таких дій.

"І хоча "псевдоакцію" було одразу припинено правоохоронцями спільно із місцевими активістами, дану подію того ж дня було використано низкою російських ЗМІ для формування у громадян негативної думки та ставлення до України, зокрема до її державних структур (приміром під заголовками "Неонацисты устроили драку с копателями янтаря в Ровно")", - заявили в прокуратурі.

В учасників акції вилучено плакати та листівки під гаслами "Ровенская Республика", "Бурштин – надбання Рівненської народної республіки" та інші.

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчим Управління СБУ в Рівненській області 32-річному жителю м.Києва повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 110 КК України).

У даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування з метою з’ясування усіх обставин тяжкого злочину та скерування обвинувального акту до суду.

За ініціативи прокуратури до підозрюваного суд застосував запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі зазначили, що ч.2 ст.110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, – караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда