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ЄС обіцяє Україні фінансову і політичну допомогу на шляху євроінтеграції

Неділя, 14 травня 2017, 13:44

Європейський Союз буде підтримувати Україну фінансово і політично, а також надавати супровід реформ на шляху євроінтеграції.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час вітального слова на відкритті Дня Європи на Софійській площі в неділю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна зробила вибір на користь європейської інтеграції. І я хочу запевнити вас, що Україна не буде рухатися сама цим шляхом. Ми будемо допомагати політично, фінансово і давати кращі поради про те, як впоратися з проведенням реформ в Україні... ЄС стоїть поряд з Україною в той час як перед вашою країною постають величезні виклики як у сфері безпеки, так і в соціальній та економічній сферах", - сказав Мінгареллі.

Дипломат нагадав, що вже через кілька тижнів безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом набуде чинності.

"Це неймовірно важливе досягнення, яке найкраще свідчить про темп і обсяги реформ, що відбуваються", - додав посол.

Він також зазначив, що захоплюється рішучістю українців протистояти зовнішній загрозі.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, насправді стосується всієї Європи, ми правда захоплюємося українцями, їхньою рішучістю бути сильнішими перед обличчям зовнішньої загрози, взяти долю у свої руки і будувати кращу країну і краще майбутнє", - підкреслив Мінгареллі.

Як повідомляє агентство, на Софійській площі в столиці проходять заходи до Дня Європи. Зокрема, працюють намети посольств країн-членів ЄС з сувенірною та інформаційною продукцією, будуть проведені вікторини, конкурси, розіграші подарунків. Крім того, проходить святковий концерт.

Теми: ЄС
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