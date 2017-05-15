У зоні АТО важко поранено жінку-військового – штаб
Понеділок, 15 травня 2017, 12:49
У зоні проведення антитерористичної операції 14 травня загиблих серед українських військових немає, 6 бійців зазнали поранень.
Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але шестеро наших бійців отримали травми та поранення", – сказав він.
За словами полковника, це сталося внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці та Водяному на маріупольському напрямку.
"Одна з поранених – жінка-військовослужбовець. ЇЇ стан важкий", – зазначив Лисенко.
Валентина Романенко, УП