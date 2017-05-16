Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики зайняли сіру зону поблизу Донецька

Вівторок, 16 травня 2017, 13:48

Проросійські бойовики частково зайняли поблизу Донецька сіру зону.

Про це у вівторок повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.  

"Нещодавно наші десантники зірвали чергову їхню спробу просунутися вперед: окупанти частково зайняли нові позиції в сірій зоні поблизу населеного пункту Піски, що неподалік тимчасово окупованого українського Донецька", - сказано у повідомлені.

"Бойовики спочатку відкрили вогонь зі всієї стрілецької зброї. Далі почала працювати ворожа артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ. Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів. Увійшовши в сіру зону ворожі підрозділи відчули сильний опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - повідомили в штабі.

В штабі уточнили, що противник постійно використовує для розвідки безпілотними, а у нічний час пильність десантників перевіряють диверсійно-розвідувальні групи.

Також командир підрозділу десантників із позивним "Фанат" розповів, що зараз бойовики активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції.

Як відомо, вранці 16 травня в штабі АТО повідомили про 37 обстрілів зі сторони бойовиків.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: