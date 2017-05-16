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Контрабандисти з України перевозили на розкішних яхтах мігрантів до ЄС

Вівторок, 16 травня 2017, 15:37

Українські контрабандисти створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів з Туреччини до південної Європи на розкішних яхтах.

Про це повідомляє The Times.

Згідно з даними італійського уряду та європейського прикордонного агентства Frontex, з початку минулого року понад 2000 мігрантів — в основному з країн Близького Сходу та Південної Азії — заплатили понад 7 тисяч доларів (5,500 фунтів) за особу за перевезення з Туреччини до Італії.

Минулого місяця вісім українських контрабандистів були затримані на півдні Сицилії після того, як їхні яхти були перехоплені італійською береговою охороною.

Ще шестеро осіб були затримані на Мальті і Криті. На кожному з їхніх човнів було близько 30 мігрантів з таких країн, як Сирія, Афганістан, Пакистан, Сомалі та Ірак.

За даними агентства Frontex, в минулому році 42 українців було затримано за підозрою в контрабанді людей з Туреччини та Греції до Італії.

"Це важливий новий маршрут з Туреччини", - сказав Карло Паріні, голова Gicic, італійської урядової комісії, яка бореться з торгівлею людьми у Сіракузах, Сицилія, куди в цьому році прибуло вже 10 000 мігрантів. "Це дуже добре розвинена операція з контрабанди", - додав він.

У Європолі заявили, що досліджують цей маршрут, на якому контрабандисти могли заробити принаймні 7 млн фунтів (9 млн доларів) протягом останніх двох років.

Повідомляється, що мігранти, як правило, вступають в контакт з контрабандною мережею у Стамбулі, згодом їх переправляють до західного міста Ізмір чи інших прибережних міст.

Після цього їх вантажать на яхти для відпочинку, на яких мігрантів переправляють до Мальти, Сицилії чи Греції. Подорож зазвичай займає 3-4 дні.

Нагадаємо, напередодні італійська поліція затримала 68 осіб, в тому числі священика та голову Римсько-католицької асоціації, яка керує центром для мігрантів Sant'Anna Cara в містечку Ізола Капо Риццуто.

Європейська правда

Теми: міграція
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