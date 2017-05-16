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Браун знову змагатиметься за посаду аудитора НАБУ

Вівторок, 16 травня 2017, 19:17

Відхилений Радою кандидат в аудитори НАБУ Найджел Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Про це "Українській правді" повідомив народний депутат БПП Сергій Лещенко.

"Зважаючи на рішення Комітету від 5 квітня щодо оголошення конкурсу серед заявників, готових бути призначеними Верховною Радою до Комісії незалежної зовнішньої оцінки ефективності НАБУ, маю честь повідомити про свою згоду взяти участь у вищезазначеному конкурсі", - йдеться у заяві Брауна на ім'я Єгора Соболєва, голови комітету з питань корупції.

За словами Лещенка, просуванням Брауна Банкова продовжує шукати спосіб приборкати НАБУ.

"Окрім законів, на арену повертається Найджел Браун - тиждень тому він направив свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ в рамках конкурсу, оголошеного антикорупційним комітетом Ради. Оскільки тепер Банкова наповнила комітет лояльними депутатами, його шанси значно виросли", - заявив нардеп БПП.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро.

Брауна вже встигли охрестити "ручним" аудитором.

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Українська правда

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Теми: ЛещенкоНАБУАдміністрація президента
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