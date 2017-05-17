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Головний психіатр Міноборони погорів на хабарі у 52 тис. грн

Середа, 17 травня 2017, 05:05

Начальник клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю Міноборони зажадав 52 тис. грн хабара від військовослужбовця за довідку про неможливість проходження військової служби.

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець у facebook.

"52 тис. гривень за довідку про неможливість проходження військової служби! Саме стільки, як з'ясувалося, зажадав від одного з військовослужбовців начальник клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю Міноборони України і одночасно головний психіатр Міністерства оборони України, якого вчора "на гарячому" затримали слідчі прокуратури Києва спільно з СБУ", - зазначила вона.

При цьому ще 10 тис гривень у якості хабара отримав командир роти, який допомагав головному психіатру у його злочинних діях.

Обом здирникам наразі повідомлено про підозру за ч. 3 ст 368 КК України. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою з альтернативою у вигляді застави у майже мільйон гривень для полковника, та в межах санкції, тобто близько 120 тис гривень – для його спільника майора.

Теми: хабарМіноборониКиївпрокуратура
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