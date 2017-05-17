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АТО: 43 обстріли, міна бойовиків знову влучила у житловий квартал Авдіївки

Середа, 17 травня 2017, 07:20

За минулу добу, 16 травня, російсько-терористичні війська 43 рази обстрілювали позиції ЗС України вздовж усієї лінії розмежування, у тому числі із мінометів калібру 120 мм. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Найгарячішими точками тут залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлопіль, Гнутове. Там бойовики ввечері обстрілювали  позиції ЗСУ традиційно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля Широкиного та Водяного бойовики використовували озброєння БМП. Неподалік Павлополя - міномети калібру 82 мм. Обстрілював противник українських захисників й північніше: в районі Мар'їнки з великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки  з 82-мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу.

Донецький напрямок. Тут проросійські бандформування ввечері зосередили свій вогонь в районі Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Одна ворожа міна калібру 120 мм знову влучила у житловий квартал Авдіївки. На щастя, цього разу ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Біля Верхньоторецького противник бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. По українських воїнах поблизу Новолуганського бандити вели вогонь з озброєння БМП. А неподалік селища Травневе зі 120-мм мінометів.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 8 епізодів застосування бойовиками зброї. Тут противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по укріпленнях ЗСУ поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки. Там же подекуди бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. Один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї.

Теми: АТОДонбасбойові дії
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