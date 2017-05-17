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Прокурор розповів, з ким контактував Сурков за часів Януковича

Середа, 17 травня 2017, 12:23

Високопоставлений помічник Владислав Сурков активно контактував із кількома високопосадовцями в Україні під час президентства Віктора Януковича.  

Про це заявив прокурор департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донськой в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".

"Слідством доведено: Сурков бачився з Януковичем 20 січня 2014 року, в Межигір'ї. Сурков приїхав туди не пізніше сьомої години вечора і поїхав близько опівночі. А ось до Ахметова Сурков прилетів до Донецька набагато пізніше, 12 лютого 2014, і вони зустрічалися в особняку Ахметова. Причому прилетів Сурков з Криму і після закінчення розмови відразу ж відправився в Москву", - розповів він.

"Скажу відверто: я навряд чи ділився б такою інформацією зі ЗМІ, якби Рінат Ахметов дав правдиві або хоча б правдоподібні показання про цілі і предмет цієї зустрічі.

Чомусь так вийшло, що Ахметов виявився єдиним, чий допит керівництво Головного слідчого управління ГПУ (мова йде про колишніх керівників. – ред.) активно намагалося зірвати. Але потім, коли ми пообіцяли розголос, від наміру відмовилося", - додав він.

За словами Донського, Сурков контактував не лише з Ахметовим і Януковичем.

"Сурков активно контактував з "регіоналом" Олегом Царьовим, одним з ідеологів проекту "Новоросія", з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра України Сергієм Арбузовим, з бізнесменом Сергієм Курченком, з колишнім головою Радміну Криму Анатолієм Могильовим і ще рядом осіб. А ось щодо контактів з Медведчуком у нас інформації немає", - розповів він.

Як відомо, Донськой заявив, що слідство встановило особистості російського генерала і охоронця президента РФ Володимира Путіна, що організовували переправлення колишнього президента України Віктора Януковича до Росії у 2014 році.  

Раніше агентство Reuters повідомляло, що високопоставлений помічник президента РФ Владислав Сурков визначає внутрішню і кадрову політику в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Теми: ЯнуковичСуркісМайдан
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