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В СБУ обіцяють не чіпати приватний бізнес за використання 1С

Середа, 17 травня 2017, 13:53

Служба безпеки України не має наміру вилучати у приватних підприємств бухгалтерську програму "1С", що потрапила під санкції, і карати їх за це.

Про це повідомила заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"СБУ, насправді, не має ніяких питань до приватного сектора, який працює на законних підставах і стосовно 1С ніхто ні до кого приходити не буде. Крім того, такі візити виглядали б абсурдним: ми мали б до кожного з'явитися, такого не буде, буде повністю дотриманий закон", - заявила вона.

Лапутіна визнала, що програма "1С" є монополістом ринку, і бізнесу дуже складно буде переходити на інші продукти.

"Можу сказати, що приватного сектора це взагалі не стосується, ми не можемо впливати на приватний сектор, щось йому нав'язувати, ми можемо тільки рекомендувати звернути увагу на те, що дані, які отримуються від ваших бізнес-структур, обробляються в РФ", - сказала вона.

Представник СБУ нагадала також, що коли відбувається певна оперативна або слідча дія, вона завжди здійснюється за рішенням суду.

Що стосується державних структур, то Лапутіна зазначила наступне: "Цей фіскальний рік ми завершуємо в діючому режимі, тому що пройшли тендери. В наступному фіскальному році ця компанія ("1С" – ред.) не зможе брати участь у тендерах і відповідно працювати на цьому ринку".

Як повідомлялося, економічні санкції, запровадженні президентом Петром Порошенком 15 травня, поширюються також на відому компанію "1С".

Теми: санкціїСБУбізнес
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