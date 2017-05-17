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Лише 1% українців за кордоном працевлаштовується через офіційних посередників

Середа, 17 травня 2017, 14:04

Лише один зі ста трудових мігрантів з України працевлаштовується за кордоном через офіційних посередників із дотриманням усіх вимог країни, де вони шукають роботу.

Про це розповів заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко, повідомляє Укрінформ.

"В нас є проблема нелегальної трудової міграції - лише один відсоток українців працевлаштовуються за кордоном через офіційних посередників", - сказав Кравченко.

За його словами, через це Держслужба зайнятості почала проект інформування людей про працевлаштування за кордоном через Асоціацію трудових мігрантів. Його мета - донести, що заради захисту своїх прав у країнах ЄС необхідно мати договір з роботодавцем і страховку.

Крім того, Кравченко зазначає, що попит на працевлаштування в Польщу, Чехію, Угорщину та інші сусідські країни настільки високий, що турагенції почали пропонувати послуги з працевлаштування за кордоном.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України зауважують, що безвізовий режим з ЄС не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування чи роботу за контрактом в країнах Шенгену.

"Українська правда" у Threads

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