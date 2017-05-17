Прокуратура розслідує законність дій поліції під офісом ОУН у Києві

Прокуратура відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування за заявами про незаконні дії поліції, які подали затримані під офісом ОУН 9 травня.

Про це повідомив на брифінгу в середу голова управління поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Укрінформ".

"Частина затриманих звернулася до прокуратури із заявами про незаконні дії поліції. На теперішній час відкрито кримінальне провадження прокуратурою і проводиться розслідування. Якщо прокуратура встановить наші дії незаконними, будуть вжиті заходи", - заявив Крищенко.

Окрім того, підкреслив він, поліція проводить службову перевірку, матеріали якої також будуть направлені до прокуратури.

Як відомо, у Києві під час масових акцій до 9 травня невелика група молодих людей з символікою ОУН розгорнула прапори на верхньому поверсі триповерхової будівлі на вулиці Мазепи, 6а, закликаючи не допустити акції проросійських сил. Будівлю оточили поліцейські, а близько 30 правоохоронців зайшли до приміщення, щоб унеможливити провокації молодиків.

В ОУН заявили, що загалом було затримано 25 представників їхньої організації. Також там заявили, що правоохоронці пограбували їх офіс.

Тепер націоналісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.