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Збройний конфлікт під Харковом: у Вільшани ввели спецпризначенців

Середа, 17 травня 2017, 16:11

У селище Вільшани під Харковом, де напередодні в результаті конфлікту загинула людина і поранено ще четверо, ввели спецпризначенців.

Про це "Укрінформу" розповіла заступник начальника відділу комунікацій поліцейського главку у Харківській області підполковник Оксана Калмикова.

"Спецназ введений за наказом начальника главку генерала Анатолія Дмитрієва для запобігання розвитку конфлікту між жителями. Селище патрулюють бійці батальйону особливого призначення. На під'їздах до селища виставлено кордони з числа груп швидкого реагування патрульної поліції – всього понад півсотні правоохоронців", – зазначила Калмикова.

За її словами, під пильним наглядом знаходяться адміністративні будівлі, дитячі й медичні установи. Ситуація знаходиться під повним контролем".

Як повідомлялося, 16 травня у селі Вільшани Дергачівського району стався конфлікт між місцевими жителями, частина з яких – представники ромської національності.

В результаті застосування травматичної зброї до лікарні доставили п'ятьох поранених, усі вони – роми. Один із них – 50-річний чоловік – помер. У сутичці брало участь понад 20 осіб.

Досудове розслідування проводиться за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з санкцією від 10-15 років в'язниці до довічного терміну.

Теми: поліція
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