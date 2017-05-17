Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безвіз ЄС для українців почнеться в ніч на 11 червня – Єлісєєв

Середа, 17 травня 2017, 17:36
Безвіз ЄС для українців почнеться в ніч на 11 червня – Єлісєєв

Рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму набуде чинності у ніч з 10 на 11 червня 2017 року.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Таким чином в ніч з 10 на 11 червня безвізовий режим набуде чинності", - сказав він журналістам у середу в Страсбурзі після церемонії підписання законодавчого рішення про введення безвізового режиму ЄС для громадян України.

Він зазначив, що незабаром підписане головою Європейського парламенту Антоніо Таяні і представником головуючої в Євросоюзі Мальти законодавче рішення про введення безвізового режиму для громадян України буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і через 20 днів після цього українці зможуть їздити до країн ЄС без віз.

Нагадаємо, у середу, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСбезвізвізиАдміністрація президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: